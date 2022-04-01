ÇARPTIĞI POLİSİ KAPUTTA 200 METRE TAŞIYAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika

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DENİZLİ'de, dün 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışırken çarptığı polis memuru Ezgi Gönül'ü otomobilinin kaputu üzerinde 200 metre götürdükten sonra vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan sürücü Mahir Köse (42) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, dün Pamukkale ilçesindeki Halk Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik denetimi yaptı. Denetimde, tedirgin davranışları nedeniyle Mahir Köse'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobil, durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan Mahir Köse polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp, kaçmaya çalıştı. Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için seyir halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, 200 metre gitti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Çevredekiler, önüne keserek Mahir Köse'nin otomobilini durdurdu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Mahir Köse'yi, hafif yaralanan Gönül ile diğer meslektaşları kurtardı. Mahir Köse, gözaltına alındı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan daha önce sürücü belgesine el konulan Mahir Köse, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığını, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Köse, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-