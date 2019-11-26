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Çarşaflı kadına hakaret iddiası: 3 yıla kadar hapis istendi

6 saat önce

Özden ATİK / İstanbul, DHA -EMİNÖNÜ'nde vapura binen Gizem K.'ye (23) çarşaflı olduğu gerekçesiyle hakaret ettiği öne sürülen Emine Ayfer T. (71) hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Çarşaflı kadına hakaret iddiası: 3 yıla kadar hapis istendi, System.String[]

Özden ATİK/ İstanbul, DHA -EMİNÖNÜ'nde vapura binen Gizem K.'ye (23) çarşaflı olduğu gerekçesiyle hakaret ettiği öne sürülen Emine Ayfer T. (71) hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2019 günü saat 13.00 sıralarında Kadıköy Polis Amirliği haber merkezini arayan Gizem K'nin kendisine çarşaflı olması nedeniyle bir kadının saldırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu kaydedildi. İddianamede, şikayetçi Gizem K. olay günü Eminönü iskelesinde vapura bineceği sırada şüpheli Emine Ayfer T.'nin yanından geçerken kendisine hitaben, "Arabistan'a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz, bu ülkede işiniz ne?" dediğini, ayrıca şahsın yanından geçtiği esnada eli ile bel kısmını itekleyerek kendisine vurduğunu ve tekrardan aynı şekilde söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİ İFTİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİŞüpheli Emine Ayfer T. ise ifadesinde, Gizem K.'nin kendisine vurarak hızlıca içeri girdiğini, bunun üzerine kendisinin de "Ne oluyor, Arabistan'da mı yaşıyorsunuz?" dediğini, Gizem K.'yi Arap sandığını, darp etmediğini, iftira attığı için kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi. İddianamede, kamera görüntülerinin incelendiği, şüphelinin Gizem K.'ye sağ elinde bulunan poşet ile temas ettiğinin görüldüğü belirtildi. Savcılık Emine Ayfer T. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli Emine Ayfer T., iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:18 Kaynak: DHA
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