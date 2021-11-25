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Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, fuara katılan şeflerle bir araya geldi - Son Dakika

Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, fuara katılan şeflerle bir araya geldi

25.11.2021 09:40
Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, fuara katılan şeflerle bir araya geldi

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Gurme 2021 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı için Samsun'da bulunan Türkiye Aşçılar Federasyonu yöneticileri, dernek başkanları ve şeflerle bir araya geldi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Gurme 2021 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı için Samsun'da bulunan Türkiye Aşçılar Federasyonu yöneticileri, dernek başkanları ve şeflerle bir araya geldi.

Doğan, fuar için Türkiye genelinden Samsun'a gelenlerle Çarşamba Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde bir araya gelerek sohbet etti.

Çarşamba'nın yöresel lezzetler bakımından çok zengin bir kent olduğunun altını çizen Doğan, "İlçemiz kıvratmasıyla, kırçanıyla, pidesiyle ve daha birçok yiyeceğiyle çok zengin bir mutfağa sahip. Çarşamba Ovamız çok bereketli bir ova. Sebzemizi meyvemizi kendimiz yetiştirip yemeklerimizde de hem en doğalını hem de en tazesini kullanmış oluyoruz." dedi.

Pide, kıvratma ve biber tuzunun coğrafi işaretinin alındığını anlatan Doğan, "Yöresel lezzetlerimize de kültürümüze de her zaman sahip çıkıyoruz. Şeflerimiz, Gurme 2021 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı için Samsun'umuza geldi. Nazik ziyaretleri için lezzetin ustalarına tekrar teşekkür ederim. Kırçanın, kıvratmanın, pidenin, keşkeğin, mısır ekmeğinin ve daha birçok yöresel lezzetin kenti Çarşamba'mızda şeflerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk." diye konuştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, fuara katılan şeflerle bir araya geldi
Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, fuara katılan şeflerle bir araya geldi

Halit Doğan, Çarşamba, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, fuara katılan şeflerle bir araya geldi - Son Dakika


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