Üye Girişi
Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı - Son Dakika

Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı

19.12.2021 23:26
Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gece saatlerinde bir iş yeri kurşunlandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gece saatlerinde bir iş yeri kurşunlandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Mermilerin hedefi olan iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı. - SAMSUN

Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı
Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı
Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı
Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı

Çarşamba, Samsun, Orta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
23:28 Mesut Özil derbi sonrası Fenerbahçe taraftarına seslendi
22:58 Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı
22:56 Beşiktaş taraftarlarını sinirlendiren beIN Sports spikerinden özür paylaşımı: Tribünleri duymadım
22:55 Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi
22:54 Fatma Şahin'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Bu hareketi yapan insanla bana yayın yaptırdınız
22:21 Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası
22:20 Son Dakika: "OHAL ilan edilebilir" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt
21:57 Vitor Pereira, Fenerbahçe taraftarını kızdıran açıklamalarda bulundu
21:54 Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a patlamış mısırlı saldırı iddiası
21:30 Fenerbahçe tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti
Mesut Özil derbi sonrası Fenerbahçe taraftarına seslendi Mesut Özil derbi sonrası Fenerbahçe taraftarına seslendi         
23:28
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
CHP'li vekil, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu CHP'li vekil, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu         
22:23
Son Dakika: "OHAL ilan edilebilir" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt Son Dakika: "OHAL ilan edilebilir" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt         
22:20
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:22
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 23:39:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement