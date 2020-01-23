Çarşamba Şeker Fabrikası'nın üretime geçmesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın üretime geçmesi için çalışmalar devam ediyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Çarşamba Şeker Fabrikası'nda düzenlenen toplantıda, yaklaşık 20 gün önce fabrikanın açılacağını büyük heyecanla duyurduklarını söyledi.

Bu kararın Samsun ve Çarşamba ilçesine hayırlı olmasını dileyen Kaymak, insanların mutluluğu ile daha çok üretmeleri ve kazanmaları için gayret gösterdiklerini belirtti.

Türkiye'de şeker üretiminde çok önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Kaymak, "En önemli çalışma da Sayın Cumhurbaşkanımızın nişasta bazlı şeker oranını yüzde 15'ten yüzde 2,5'e düşürmesidir. Şeker pancarından üretilen şekere ihtiyaç oluyor. O anlamda şeker fabrikalarının açılmasına ihtiyaç var." dedi.

Şeker pancarının yerli ve milli, her anlamda çiftçiyi etkileyen bir üretim olduğunu vurgulayan Kaymak, "Öncelikle şeker fabrikalarının Genel Müdürüne teşekkür ediyorum. İlk yılda bunun karının azına çoğuna bakmayalım bence, çok karlı bir iş. Ümit ediyorum sezon sonunda fabrikamız 50 bin ton üretim yapar, tekrar üretime başlarız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Çarşamba Şeker Fabrikası'nda geçmişte çok önemli üretim yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"150 bin tonluk üretime geçmesi çok önemli. Kanaatimiz 150 bin ton değil, daha fazlasını üretmek. Bizler de gerekirse belediye bünyesindeki arsaları üreticilere makul ücretle kiralayarak şeker pancarı üretimine teşvik edeceğiz. İnşallah hep birlikte Çarşamba Şeker Fabrikamızın üretime geçmesini sağlayacağız."

Türkiye Şeker Fabrikaları Tarımsal Üretim Daire Başkanı Mesut Sönmezler ise 1989 yılında üretime başlayan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın 2010 yılına kadar çalıştırıldığını söyledi.

Fabrikanın 2011 yılından itibaren pancar üretimindeki düşüş nedeniyle kampanya faaliyetine ara verdiğini aktaran Sönmezler, "Şeker pancarı üretiminde üreticiye polarda yüzde 12 destek vereceğiz. Şeker pancarı üretimi, fabrikamızın faaliyete geçmesi ile pancar üreticisinin yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da karlı çıkacak." ifadesini kullandı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da mahalleleri gezip toplantılar yaptıklarını, konuyla alakalı yapılacak tüm çalışmalarda yer alacaklarını belirterek, fabrikanın en kısa zamanda yeniden ayağa kaldırılmasını temenni etti.

Toplantıya kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, ilçe ziraat odası başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.