Son Dakika Haberleri: Çarşambaspor-Ladik Belediyespor Maçı Berabere Bitti

Çarşambaspor-Ladik Belediyespor Maçı Berabere Bitti

39 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor-Ladik Belediyespor maçı 2-2 sona erdi.

Çarşambaspor-Ladik Belediyespor Maçı Berabere Bitti, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor- Ladik Belediyespor maçı 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında gelişen Ladik Belediyespor atağında ceza sahasında topla buluşan Enes, topu Çarşambaspor filelerine göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada Çarşambaspor ceza sahasında oluşan karambolde topa son vuran Enes, topu bir kez daha Çarşambaspor ağlarına göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Çarşambaspor etkili başladı, 49. dakikada Kaan'ın pasında topu Ladik Belediyespor filelerine gönderen Ramazan skoru 2-1 yaptı.

81. dakikada Çarşambasporlu Kemal Sabri, Ladik Belediyespor ceza sahası önünden güzel bir vuruşla topu filelere göndererek skoru 2-2 yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:56 Kaynak: AA

Ladik, Çarşambaspor, Güncel
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