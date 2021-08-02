Casus yazılım skandalı Hindistan parlamentosunda protestolara neden oldu - Son Dakika

YENİ Hindistan'da, Pegasus olarak bilinen casus yazılımların kullanıldığı iddiasıyla muhalefet milletvekilleri, parlamentoda protesto eylemi gerçekleştirdi.

Ülkede, parlamentonun her iki kanadındaki oturumlar, muhalefet üyelerinin, yazılımın nasıl çalıştığına dair soruşturma talep etmeye devam etmesi üzerine ertelendi.

Hindistan Ulusal Kongresi partisinin parlamentonun alt kanadındaki lideri Adhir Ranjan Chowdhury, meseleyi tartışmak istediklerini belirterek, "İlk günden itibaren çiftçilerin sorunları, enflasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında müzakere istedik. Bu casusluk meselesiyle ilgili de müzakere istiyoruz." dedi.

Kongre sözcüsü Shama Mohamed, AA muhabirine, partinin Yüksek Mahkeme gözetiminde adli soruşturma talep ettiğini söyledi.

Asıl talebin, Hindistan hükümetinin, yazılımı kullanıp kullanmadığını öğrenmek olduğunu aktaran Mohamed, "Evet ise neden insanları gözetlediklerini bilmek istiyoruz. Değilse, hangi ülke halkımızı gözetliyor? Bu bir milli güvenlik meselesidir." diye konuştu.

Öte yandan, Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, konuyu "son derece sansasyonel bir hikaye" şeklinde değerlendirerek, iddiaları reddetti ve raporları, Hint demokrasisini ve kurumlarını kötüleme girişimi olarak nitelendirdi.

Parlamento dışında, birçok muhalefet partisi üyesi, kapsamlı bir soruşturma talep ederek, ülkenin çeşitli noktalarında protesto gösterileri düzenledi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin, 5 Temmuz'da, Pegasus yazılımı iddialarına ilişkin, bağımsız bir soruşturma talep eden dilekçeleri alması bekleniyor.

Hindistan parlamentosunda casus yazılım iddialarından bu yana tartışmalar sürüyor. Milletvekillerinin parlamentodaki protestoları, 19 Temmuz'dan beri devam ediyor.

Tartışmalara sebep olan yazılım

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada, NSO Group'a ait casus yazılımın, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin, NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.