Son Dakika Haberleri: Çatak Belediyesinden Eğitime Destek

Çatak Belediyesinden Eğitime Destek

12 dakika önce

Çatak Belediyesi, 65 öğrenciye üniversiteye hazırlık ve test kitabı dağıttı.

Çatak Belediyesinden Eğitime Destek, System.String[]
Çatak Belediyesi, 65 öğrenciye üniversiteye hazırlık ve test kitabı dağıttı.

Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kitap dağıtım törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, SYDV Müdürü Aydın Babur, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Demet Kutlu ve öğrenciler katıldı.

Hamza Türkmen, Sürekli Eğitim Merkezinde üniversiteye hazırlanan 65 öğrenciye üniversiteye hazırlık ve test kitabı dağıttı.

Türkmen, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha iyi noktalara gelebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Öğrencilerden daha fazla ders çalışmalarını isteyen Türkmen, "Hedeflerinizi yüksek tutun ve bu hedefe göre çalışın. Planlı bir şekilde ders çalışırsanız çok iyi yerlere geleceğinize inanıyorum." dedi.

Erkan Manto ise eğitime katkılarından dolayı Kaymakam Türkmen ve Milli Eğitim Müdürü Taş'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Hamza Türkmen, Çatak, Eğitim
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