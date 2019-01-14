Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Eğitime Kar Engeli

Çatak'ta Eğitime Kar Engeli

38 dakika önce

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

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Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:55 Kaynak: AA

Hamza Türkmen, Van, Çatak, Güncel
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