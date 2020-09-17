Çatak'ta içme suyu sorunu çözüldü - Son Dakika

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünce, Çatak ilçesinde sürdürülen içme suyu çalışmaları tamamladı.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, nüfus yoğunluğu ve yeni yapılaşmadan kaynaklanan içme suyu sorunları çözüme kavuşturuluyor.

Bu kapsamda Çatak ilçesine bin 500 metre içme suyu revize hattı yapılarak, yeni su kaynağı hattı çekildi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahattin Önder, şehirlerdeki gibi ilçe ve kırsal mahallelerde de alt yapının sağlam temellere dayandırılması için projeler hazırladıklarını söyledi.

Çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Önder, "Kırsal mahallelere yapılan alt yapı çalışmalarıyla vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyu hatlarına kavuşmasını sağlayacağız. dedi.