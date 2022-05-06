Çataklı: "Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır" - Son Dakika
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Çataklı: "Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır"

06.05.2022 16:58

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (6)

"Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır"

"Bu provokasyonların öncelikli amaçlarından bir tanesi 2023 seçimleridir"

"Elbette göçmen sayısının azalması gerekir. Bununla ilgili bir politikamız var"

Çataklı: Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır
Çataklı: Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır
Çataklı: Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır
Çataklı: Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çataklı: 'Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çataklı: "Bu ülkenin işgal edildiğini söylemek bu devlete ve aziz millete bir hakaret ve aşağılamadır" - Son Dakika
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