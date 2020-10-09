'Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

'Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı

09.10.2020 18:31

'Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çatalca'da yapılacak olan Millet Bahçesinin temel atma töreninde konuşarak, "Millet Bahçesi bizim en önemli göstergemizdir.

'Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çatalca'da yapılacak olan Millet Bahçesinin temel atma töreninde konuşarak, "Millet Bahçesi bizim en önemli göstergemizdir. İçinde yürüyüş yollarının olduğu çocukların eğlenebilecekleri, biyolojik göletlerimizin olduğu salıncaklarımızın, kaydıraklarımızın, Millet Kıraathanesi'nde tüm Çatalca'nın bir araya geleceği, gençlerimizin ders çalışacağı örnek bir park olacaktır" diye konuştu.

Çatalca'da Millet Bahçesinin temel atma töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Uner ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'da Bakan Kurum'un yanında yer aldı. 46 bin metre karelik alanda inşa edilecek Millet Bahçesinde Millet Kıraathanesi, oyun parkları, yürüyüş yolları ve biyolojik gölet bulunacak. Yapılacak olan Millet Bahçesinde engelli vatandaşlar ve gençler önemli bir yere sahip olacak.

"Millet Bahçesi bizim en önemli göstergemizdir"

İstanbul'da 34 Millet Bahçesini tamamladıklarını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu anda temelini attığımız Çatalca'daki proje çok önemli bir konumda, belediyemizin yanında, vatandaşların yürüme mesafesinde 46 bin metre karelik alanda projelendirdik. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Millet Bahçesi bizim en önemli göstergemizdir. İçinde yürüyüş yollarının olduğu çocukların eğlenebilecekleri, biyolojik göletlerimizin olduğu salıncaklarımızın, kaydıraklarımızın, Millet Kıraathanesi'nde tüm Çatalca'nın bir araya geleceği, gençlerimizin ders çalışacağı örnek bir park olacaktır. Bu park hem Çatalca'ya hem de bölgeye hizmet edecek bir projedir" ifadelerini kullandı.

"Parklarımızda bu engelli yavrularımızın da engellerini kaldırıyor"

Kişi başı yeşil alanı 15 metre kareye çıkaracaklarını belirten Bakan Kurum, "Ülkemizde 3 milyon engelli çocuğumuz var, parklarımızda bu engelli yavrularımızın da engellerini kaldırıyor rahatlıkla oyuncaklarla oynayabilecekler. Yine bahçelerimizde şehir içi ulaşıma entegre turizme ve spor organizasyonlarına hizmet verecek; bisiklet yolları, yürüyüş yolları, bank istasyonları yapılıyor. Bisiklet bozulunca park istasyonuna gidiyorsunuz, oraya kurulan tamir aletleriyle bisikletlerinizi çabucak tamir edebiliyorsunuz. Bu parkların içinde atalarımızın gülistan dediği, koku, renk ve su bahçelerimiz var. Atalarımız yaralı göçmen kuşları için dünyada ilk leylek hastanesi olan Gurabanei Laklakanı kurmuşlar. Bizler de sokak hayvanlarını unutmadık, parklarımızda bakım alanları kuş evleri yapıyoruz" dedi.

"Gençleri unutmadık"

Gençlerin yapılacak olan bu parkla nefes alacağını kaydeden Bakan Murat Kurum, "Gençlerimizi unutmadık, futbol, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk binicilik gibi ata sporlarımızın yapılacağı alanları yapıyoruz. Bu kapsamda da Millet Bahçelerimiz oldukça güzel bir şekilde detaylandırılıyor. Özelliğine ve ihtiyaçlara göre hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Bu hizmetlerin önemli bir kısmını da Çatalca'daki Millet Bahçelerinde yapacağız. Millet Bahçemiz yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, engelli kardeşlerimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

'Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı
'Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı
'Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı
'Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Çatalca Millet Bahçesi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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