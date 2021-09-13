Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

- Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bugün akşam saatlerinde alevlere teslim olan çatı katı mahallede paniğe neden oldu.
Kozan'da meydana yangında Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi sokak üzerinde bulunan Yaşar Ö.ye ait 4 katlı evin çatı katındaki ardiye kısmında yangın çıktı. Çatı katındaki alevler mahallede korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken polis yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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