Çatıda 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar - Son Dakika

Bursa Yıldırım Gökdere Mahallesinde çatı tamiratı yapan iki kişi, bellerine bağladıkları halatla çatıda adeta ölüme meydan okudu.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Çatıda kimi zaman yatarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden iki şahıstan biri çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağızlara geldi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÜVENLİK İÇİN BAĞLADIĞI İPİ UCUNU ARKADAŞINA VERDİ

Beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıda oturup kendisini izleyen arkadaşına veren adamın tamir yaparken çekilen fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.