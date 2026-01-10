Çatıda Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çatıda Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Çatıda Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
10.01.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da çatıda çalışan işçi Gökhan Özer Kaya, düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde mahkeme binasının çatısında çalışırken dengesini kaybederek düşen işçi Gökhan Özer Kaya (47), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Zeybek Bulvarı'nda meydana geldi. İşçi Gökhan Özer Kaya İdare ve Vergi Mahkemesi binasının çatısında çalışırken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gökhan Özer Kaya, sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Gökhan Özer, İş Kazası, Güvenlik, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatıda Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı Verdiği para öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:32:48. #7.11#
SON DAKİKA: Çatıda Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.