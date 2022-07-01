Son Dakika | Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu

Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de 8 katlı binanın çatısında yapılan tadilat yangına sebep oldu. Bina sakinleri telaşlı gözlerle yangını izlerken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü.

Yangın, Yahya Kaptan Mahallesi Eski Orman Sokakta bulunan 8 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairenin çatısında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Durumu gören işçiler hemen bina sakinlerine ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti. Daha sonra ekipler, yangına söndürmeye çalıştı. Bina sakinleri ise yangını telaşlı gözlerle izledi. Uzun uğraşlar neticesinde yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına devam edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.