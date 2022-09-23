Çatıdan evinin balkonuna girmek isteyen bir kişi düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Çatıdan evinin balkonuna girmek isteyen bir kişi düşerek yaşamını yitirdi

23.09.2022 18:48
Çatıdan evinin balkonuna girmek isteyen bir kişi düşerek yaşamını yitirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anahtarını evde unutan bir kişi çatıdan sarkıttığı iple balkonuna girmek isterken ip koptu. Beton zemine düşen şahıs canından oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğle saatlerinde Turgutlu Özyurt Mahallesi Kocatepe Sokak numara 21'de bulunan apartmanda yaşayan 37 yaşındaki Şahin Pekmezci anahtarını evde unuttuğunu fark etti. Evde kimsenin olmaması üzerine, apartmanın çatısından ip uzatarak 4. kattaki evinin balkonuna girmek istedi.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Kullandığı ipin kopması üzerine apartmanın çatısında düşen Şahin Pekmezci, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Olay sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Pekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin Pekmezci'nin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan evinin balkonuna girmek isteyen bir kişi düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatıdan evinin balkonuna girmek isteyen bir kişi düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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