Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çatıdan evinin balkonuna girmek isteyen bir kişi düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.