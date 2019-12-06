Son Dakika Haberleri: Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil
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Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil

6 saat önce

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, Cildin vücudun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organ olduğunu belirterek, "Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır seyreder. Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır.

Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil, System.String[]

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, Cildin vücudun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organ olduğunu belirterek, "Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır seyreder. Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır. Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır. Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir" diye konuştu.


Ciltte kırışıklık probleminin dışında aynı zamanda cilt çatlakları oluşabildiğini anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Bu çatlaklar karın, göğüs, uyluk ve üst kol bölgelerinde görülür.Bu çatlaklar,neredeyse her 3 kadından birinde görülür, sık sık kilo alıp verme dönemleri ve hamilelik sırasında ortaya çıkar.Cildin alt dokularında yoğun ve sürekli gerilme sonucu ortaya çıkmaktadırlar. Cildin gerilmesi ciltteki bazı hücrelerden kimyasal maddelerin ortaya çıkmasını tetiklemektedir. Bunun sonucu olarak alt ciltteki kollajen ve elastik lifler zarar görmektedir" diye konuştu.


Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ciltte oluşabilecek bu tarz sorunların çözümünün artık acısız,ağrısız ve kolay olduğunu ifade ederek, gelişen teknoloji ile bir çok sorunun çözümünün daha da kolaylaştığını anlattı. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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