Kültür Sanat

Cavalleria Rusticana Operası SAMDOB’da

30.01.2026 12:22
SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, 'Cavalleria Rusticana' operasıyla sanatseverleri buluşturuyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" operasını kentte sanatseverlerle buluşturacak.

Mascagni'nin 1890'da prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan tek perdelik eseri, İtalyan operasının gerçekçilik ve doğalcılığı benimseyen "verismo" akımının başyapıtları arasında kabul ediliyor.

Sicilya'nın köyünde geçen yasak aşkı ve neden olduğu yıkımı anlatan eser, SAMDOB tarafından sahneye taşınıyor.

Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünü yaptığı eserde orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik ederken başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olacak.

Eserde dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı da Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 20.00'deki prömiyerinin ardından 2 ve 16 Şubat'ta yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Opera, gerçekçilik akımının ilk örnekleri arasında yer alıyor

Rejisör Ayşe Dağıstanlı Parlar, AA muhabirine, "Cavalleria Rusticana" operasının müzik açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu, gerçekçilik akımının operadaki ilk örnekleri arasında bulunduğunu söyledi.

Eserin aşk üçgeni üzerinde durduğunu belirten Parlar, "Öncelikle sahnelerken o gerçekçiliği insanların hissetmesini istedim çünkü müzik olarak da dramatik ve acıyı, kederi sürükleyen ve insanın duygularına o anlamda hitap eden bir eser olduğu için dekorumuzu da gerçekçi olabilecek şekilde yansıtmaya çalıştık." dedi.

Küçük kasabalarda düzen ve huzurun sessizlikle sağlandığını anlatan Parlar, şunları kaydetti:

"Fakat aldatılan bir kadınımız var ve bu kadın önce başrol karakterimiz Turiddu'nun annesinden bilgi almak istiyor. Daha sonraki sevgilisi Turiddu'dan bunu istiyor fakat son çağrı olarak hiç kimseden destek göremediği zaman aldatıldığı kişinin eşi olan Alfio karakterine ihanetten bahsediyor. Bu da aslında yapmış olduğu tercihle birlikte kendi sevdiği adamın ölümüne sebebiyet veriyor. Burada aslında yapmış olduğu tercihlerin sonuçlarına bir bakıma katlanması gerektiğini görüyoruz. İhanete uğrayan bir kadının bir kasaba içerisinde, bir düzen içerisinde o huzuru bozması ve dışlanılmışlığını ortaya koymayı hedeflediğim bir reji izleyecek sanatseverler."

"100-110 kişilik ekiple sahneleyeceğiz"

SAMDOB Sanat Teknik Müdürü Talip Ata da çok güzel bir eser ile sanatseverleri ağırlayacaklarını söyledi.

"Antalya Devlet Opera ve Balesinin geçtiğimiz sezon sahnelediği eseri, biz dönüşüm eserler kapsamında bu yıl Samsunlu sanatseverlerle buluşturacağız." diyen Ata, şunları dile getirdi:

"Tek perdelik bir eser. 100-110 kişilik ekiple sahneleyeceğiz. Eserde Godfather filmindeki müzikler duyulacak. Birçok sanatseverimiz bunu duyduklarında diyecekler ki 'Biz, bunu daha önce duymuştuk.' Eserin konusu da aslında günlük yaşantımızdaki olayları yansıtıyor. 19. yüzyıl başlarında opera eserleri genellikle saraya, soylulara yapılırdı ve onlar konu edilirdi. Bu eserin özelliği şu, ilk defa halkı yansıtan bir konuyu ele alan opera eseri aslında yani gerçekçilik kavramı bu opera eseriyle gün yüzüne çıktı. O anlamda da çok güzel bir aşk üçgenini anlatıyor. İntikam, aşk, hırs, her şeyi yaşayacak sanatseverlerimiz."

Operada "Turiddu" rolünü üstlenen Özer Öndeş de Turiddu'nun eserin tam merkezinde durduğunu belirterek, "Gerçekten çok etkileyici, çok gerçekçi bir eser. Açıkçası çok insani bir rol yani hatalarıyla, tutkusuyla, korkaklığıyla çok sahici ve çok gerçek bir rol. Bana da çok uyduğunu düşünüyorum. Opera da çok güzel zaten. O yüzden benim için çok keyifli bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

"Santuzza" rolüne hayat veren Mine Kurtoğlu da karakterinin yasak aşk üçgeni arasında kaldığını dile getirerek, "Buna hem isyan ediyor hem bildiği şeyler var, bununla ilgili hem de aslında bilmesine rağmen bilmek istememesiyle ne yapacağını bilmeden oradan oraya savruluyor. İnsanlara söyledikleriyle sonunun da bu şekilde olabileceğini düşünmeden kötü bir sonla eserin tamamlanmasına sebep olan bir karakter." diye konuştu.

Eserde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Kurtoğlu, hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadıkları için Samsunlu sanatseverlere teşekkür etti.

Orkestra şefi Patrick David Murray da eserdeki müziklerin çok etkili olduğunu, dünyada halen en çok sahnelenen operaların arasında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA

