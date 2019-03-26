Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'da Protokol Tarafından Şehit Mezarları Ziyaret Edildi

Çavdarhisar'da Protokol Tarafından Şehit Mezarları Ziyaret Edildi

48 dakika önce

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber ve protokol üyeleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Çavdarhisar'da Protokol Tarafından Şehit Mezarları Ziyaret Edildi, System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber ve protokol üyeleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip dua etti.

İlk olarak İlçe Merkezindeki Şehit Jandarma Er Kamil Gezer, Şehit Polis Memuru Halil İbrahim Balık'ın mezarları ziyaret edildi. Daha sonra Kızık Köyünde Şehit Piyade Komando Er Sabahattin Şenkal, Tepecik Köyünde Şehit Polis memuru Ahmet Demir, Hacımahmut Köyünde Şehit Piyade Komando Er Yunus Pişkin, Şehit Piyade Komanda Çavuş Ayhan Bütün, Şehit Jandarma Komando Er Sadık Uçar, Yenicearmutcuk Köyünde Şehit Polis memuru Ramazan Bülbül'ün mezarları ziyaret edildi.

Kaymakam Berber, şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirtti. Ziyaretler sırasında şehitler için dualar okundu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Yaşam
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