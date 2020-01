Çavdarhisar halkı takımıyla tek yürek

Kütahya Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden ve grubunda şampiyon olarak play-off maçlarını oynamaya hak kazanan Çavdarhisarspor'un satışa sunduğu özel baskı takvim ilgi görüyor.



Kulübe maddi destek sağlamak amacıyla satışa sunulan özel baskı takvimin her kesimden insan tarafından satın alındığını söyleyen Çavdarhisar Belediye Başakanı Halil Başer, "Takımımızı gerek deplasman, gerekse kendi evimizde oynadığımız bütün karşılaşmalarda yalnız bırakmayan taraftarlarımız kulübümüzden takvim satın alarak desteklerini sürdürmektedirler. Çavdarhisarspor kulübümüze destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Oynayacağımız play of maçları için gerekli transferler kulüp yöneticilerimiz tarafından yapıldı. Play off ilk maçında Domaniç ilçemizin Muratlıspor takımını konuk edeceğiz. Amacımız play of maçları sonunda ilk üçe girerek Süper Amatöre çıkmak" dedi. - KÜTAHYA