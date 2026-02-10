Cavit Özer'in Yeni Evi: Yeniden Umutla Başlıyor - Son Dakika
Cavit Özer'in Yeni Evi: Yeniden Umutla Başlıyor

Cavit Özer\'in Yeni Evi: Yeniden Umutla Başlıyor
10.02.2026 11:01
Cavit Özer, büyük yangında kaybettiği evine kavuşuyor. Bakan Kurum, inşaat sürecini destekliyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında evi yanan Cavit Özer'in (60) hikayesini paylaşarak, "Cavit amcayı hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yaz Ödemiş'teki yangında evini kaybettiği için ne kadar üzgündü. Artık yüzü gülüyor" dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınlarında Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinde pek çok yapı kullanılamaz hale geldi. İki gün süren yangının kontrol altına alınmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda saha çalışmalarına başlandı. İncelemelerde, 4 mahallede toplam 138 köy evinin ağır hasarlı ve yıkılmış olduğu tespit edildi. Yangının ardından 5 Temmuz 2025'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeyi ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, ziyaretinde 'Her şeyimiz gitti' diyen mahalleli Cavit Özer'i teselli etti. Bakan Kurum, köy evlerinin temelini atmak için 29 Ağustos 2025'te yaptığı ikinci ziyaretinde de Cavit Özer'i kürsüye çağırıp inşa çalışmalarını birlikte butona basarak başlattı. Bakan Kurum'un '1 yıl içinde Ödemiş'teki afet konutları tamamlanacak' sözünü verdiği mahallelerde, köy evlerinin inşası hızla devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan o evlerden biri de Üzümlü Mahallesi'nde Cavit Özer'in yeni yuvası olacak. Her gün evinin inşaatına giden Özer, teslim edileceği günün umuduyla yaşıyor. Bakan Kurum, Cavit Özer'in yeni görüntülerini, sanal medya hesabından, "Cavit amcayı hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yaz Ödemiş'teki yangında evini kaybettiği için ne kadar üzgündü. Artık yüzü gülüyor" mesajıyla paylaştı.

'HER ŞEYİM YANDI, HİÇBİR ŞEY KALMADI'

Görüntülerde yangın sırasında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Cavit Özer, "Yangın Suçıktı Mahallesi'nden başladı. Yeniköy-Aktaş'a kadar indi. Oraya kadar ineceğini hiç tahmin etmemiştik. Ben fabrikadaydım. Kızım aradı, 'Baba gel' dedi. Köye giremedik bile. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Yangından sonra Bakan Murat Kurum direkt benim eve geldi, sarıldık. O zaman, 'Demek ki devletimiz bizi yalnız bırakmayacak' diye düşündüm. Ödemiş'te de zaten temel atma törenini birlikte yaptık. 'Cavit amcanın ağlayışı gözümün önünden gitmiyor' dedi. Ben orada zaten kendimi zor tuttum" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR'

Temel atma törenin ardından çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Özer, "Bazıları, 'Arada karlı dağ var, yapılmaz' dedi. Ben de 'Allah devletimize zeval vermesin, yapacaklar' dedim. 'Yapılmaz' diyenler şimdi takdir ediyor" diye konuştu.

Yeni evlerle birlikte yeni bir hayata başlayacaklarını dile getiren Özer, "Tosunlar Mahallesi'nde az kaldı bitmesine. Karadoğan da öyle. Yapılıyor yani evlerimiz. Çok sağlam oluyor, çocuklar gibi seviniyoruz yani. Ailem seviniyor, kızım seviniyor. Her gün telefon ediyor, 'Baba ev nasıl oldu' diye. 'Oluyor kızım sıvası oluyor' dedim. Ben zaten her gün buradayım. Sabah kalkıyoruz, işimize gidiyoruz. Evleri geziyoruz. Mutluyum yani, yeni bir hayat başlıyor. Çok heyecanlıyım. Allah kısmet versin, inşallah yaza doğru gireriz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben rüyamda görsem inanmazdım böyle eve sahip olacağıma. Bu evimizle umutlar yeşerecek. Eski halimizi unutturur inşallah" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cavit Özer'in Yeni Evi: Yeniden Umutla Başlıyor
