Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Almanya'nın Münih kentinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Almanya'nın Münih kentinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
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