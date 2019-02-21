Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: KKTC Çevresinde 2 Gemiyle Sondaja Başlayacağız (2)

Çavuşoğlu: KKTC Çevresinde 2 Gemiyle Sondaja Başlayacağız (2)

32 dakika önce

KUŞADASI'NDA OY İSTEDİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından Kuşadası'na geçti.

Çavuşoğlu: KKTC Çevresinde 2 Gemiyle Sondaja Başlayacağız (2), System.String[]
KUŞADASI'NDA OY İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından Kuşadası'na geçti. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ile turistik çarşıyı gezdi. Vatandaşlar ve esnaf ile sohbet eden Çavuşoğlu, 2 aday için destek istedi. Kahramanlar Caddesi, Barbaros Bulvarı ve Balıkçılar Meydanı'ndaki esnafı ziyaret ederek, tek tek tokalaşan Çavuşoğlu'nun gezisi, 1,5 saat sürdü. Bir esnafın kendisine ikram ettiği meyve suyunu içen Çavuşoğlu, vatandaşın ikram ettiği simitten de yedi. Bar önünde oturan ve bira içen İngiliz çift ile sohbet eden Çavuşoğlu, annesiyle tokalaştığı çocuğa ise hediye verdi. Taksici esnafın davetini kırmayan Çavuşoğlu,  gençlerin daveti üzerine ise bir kafeteryaya girdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kuşadası programı, turizmciler, iş insanları ve mahalle muhtarlarıyla yaptığı görüşmelerle devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu'nun bu görüşmeleri, basına kapalı sürüyor.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:23 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kuşadası, Güncel
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