Çavuşoğlu ve El-Sabah, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısına katıldı - Son Dakika

Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi

Türkiye- Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı

Heyetten görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı'na katıldı.