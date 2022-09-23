Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu ile görüştü

23.09.2022 09:38

ABD'nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüştü.

ABD'nin New York kentinde bulunan ve resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüştü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu ile görüştü - Son Dakika
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