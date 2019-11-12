Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Büyükşehir Belediyesi'nde çok ciddi koordinasyon eksikliğinin olduğunu söyledi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayının ikinci oturumu Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında yapıldı.



Gündem dışı söz alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 2014 yılında çıkan yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belde belediyelerinin kapatıldığını, Akçatekir beldesinin de Pozantı'ya bağlı bir mahalleye dönüştürüldüğünü belirterek, o dönemin belediye başkanlığınca 2010 yılında mezarlık içerisine yaptırılan 3 katlı hizmet binasına da Pozantı Belediyesi'nin arşivinin taşındığını ancak şimdiki yönetim tarafından bu yerin ASKİ'yi oraya yerleştireceklerini söylediklerini anlattı. Başkan Çay, "Adana Büyükşehir Belediyesinde gerçekten ciddi anlamda bir koordinasyon eksikliği var. Beni Büyükşehirden ayrı ayrı arıyorlar, ASKİ'den arıyorlar. Belediye hizmet binası bizim, ASKİ'yi buraya yerleştireceğiz diyorlar. Binayı kaçırdığımız yok, iki başkanı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bizimle ya belediye başkanı veya genel sekreter ve yardımcıları muhatap olmalıdır, bir belediye başkanı bu kadar hafife alınmamalıdır" dedi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ise bu tür konuların idari bir konu olduğunu ve meclise getirilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu idarenin çözeceği bir şey, meclisinin çözeceği şey değil. Karşılıklı konuşarak çözeriz. Burada kurum yoksa burada disiplin yoksa, burada kargaşa varsa biz vakti saati gelince düzelecektir, merak etmeyin" diye cevapladı.



Çay, başıboş sokak hayvanları konusunu da değinince Karalar, "Adana'da sokak hayvanları çok ciddi bir sorun. Bizden önceki başkan modern bir hayvan barınağı başlatmış ama maddi sorunlar nedeniyle tamamlanamamış, burayı biz tamamlayacağız" dedi.



Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik de konuşmasında, bazı idari konuları mecliste gündeme getirmenin normal olduğunu, belirterek, "TBMM'de bazı milletvekillerimiz bazı idari konuları gündeme getiriyor, burası halkın kürsüsüdür, halkın istediği hizmet konularını biz buradan dile getiriyoruz" dedi.



Akgedik daha sonra Aladağ'a bağlı bazı mahallelerin yol sorunlarına değinerek, "Ya asfaltları sökelim ya da bir şekilde çukurları dolduralım" dedi.



Akgedik, kışa girerken karla mücadele konusunu da şimdiden eğilinmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Başkan Karalar ise karla mücadeleyle ilgili 2 kez ihale açtıklarını ve ihaleye hiçbir teklifin olmadığını hatırlatarak, "Vakit de geçiyor, bu konuda kara kara düşünüyoruz. Kar yağarsa ne yapacağız? Bir çözüm bulacağız" dedi.



Bütün ilçelerde çok ciddi yol sorunun olduğunu söyleyen Başkan Karalar, "Bunları bu sene yetiştiremedik, yetiştirmemiz de mümkün görülmüyor. Ama önümüzdeki sene Nisandan itibaren büyük hummalı bir çalışmayla, bütün ilçelerin problemini bitireceğiz diyemem ama bu yılın 5 katı yol yapacağız, yapmalıyız" diye konuştu.



Daha sonra 10 gündem maddesinin teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oybirliği halinde havale edildi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 13.30'te devam edecek. - ADANA