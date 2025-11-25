"Müşteri ne içtiğini bilsin" diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

"Müşteri ne içtiğini bilsin" diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri ne içtiğini bilsin" diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor
25.11.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da çay ocağı işleten Üzeyir Çetin, "Müşteri ne içtiğini bilsin" diyerek demlediği çayların paketlerini 18 yıldır biriktiriyor. Yaklaşık 15 bin çay paketini iş yerinde dekor olarak sergileyen Çetin, "Satın almak isteyenler oldu ama satmayacağım, biriktirmeye de devam edeceğim" dedi.

Burdur'da yaşayan 56 yaşındaki Üzeyir Çetin, 1985 yılında bir çay ocağında hobi olarak işe başladı. Geçen zamanın ardından kendi işletmesini açan Çetin, 40 yıldır mesleğine devam ediyor. 2007 yılında ise kullandığı çay paketlerini hobi olarak biriktirmeye başlayan Çetin, işletmesinin önüne çay paketlerini yerleştirerek koleksiyonu oluşturmaya başladı.

'Müşteri ve içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

15 BİNE YAKIN ÇAY PAKETİ BİRİKTİRDİ

18 yılda 15 bine yakın çay paketi biriktiren Çetin, mesleğini sürdürdüğü sürece çay paketlerini biriktirmeye devam edeceğini belirterek, kendisinden satın almak isteyenlere asla koleksiyonunu satmayacağını ifade etti.

'Müşteri ve içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"VATANDAŞ KULLANDIĞIMIZ ÜRÜNÜ GÖRSÜN DİYE BAŞLADIK"

Çaycılık mesleğine bir hobi olarak başladığını belirten Üzeyir Çetin, "3 gün çalışır çıkarız diye düşündüm. Ondan sonra da devam etti ve gitti. Ekmek bundanmış dedik, devam ediyoruz. Koleksiyonuma da 2007 yılında bir zevk olarak desen oluşturmayı düşündüm, o şekilde başladık. Görsellik olsun, vatandaş en azından kullandığımız ürünün ne olduğun görsün diye başladık. Sadece tek bir markanın çay poşetleri var. Ben koleksiyona başladığımdan beri hiçbir çay poşetini dışarıya atmadım. Şu anda 15 bine yakın çay paketimiz var. Bu mesleğe devam ettiğim sürece de bu iş devam edecek. Ben bıraktıktan sonra da devam eder mi etmez mi bilmiyorum" dedi.

'Müşteri ve içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"ART NİYETLİ OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN SATMADIM"

Koleksiyonunun görenlerin ilgisini çektiğini söyleyen Çetin, "Koleksiyonumu görenler genelde ilginç buluyor. Takdir edenler de var. Bir görsellik, güzellik olmuş diyenler de oluyor. Benim bildiğim kadarıyla da bu tarz bir koleksiyon yapan yok. İsteyen herkes bir koleksiyon yapıyor. Her türlü koleksiyonu gördüm ama çay paketi koleksiyonu yapanı görmedim. Bana zamanında satmam için geldiler. Paketleri satın almak isteyen oldu. Ben de art niyetli olduklarını düşündüğüm için satmadım. Bu paketleri alıp kaçak çay da yapabilirler diye düşündüm. Onun için de koleksiyonuma sahip çıkıp satmıyorum" şeklinde konuştu.

'Müşteri ve içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Burdur, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
450 yıllık geçmişi var Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor 450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulübe haciz geldi Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı
Nayib Bukele’den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı
Zehirlenme vakaları patladı Bir kötü haber de Tekirdağ’dan Zehirlenme vakaları patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan
Akçaabat’ta kavga: Dolmuş şoförü hayatını kaybetti Akçaabat'ta kavga: Dolmuş şoförü hayatını kaybetti

10:42
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur’a soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma
10:36
ABD’den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
10:07
Yonca Evcimik’ten nefes kesen ’’Lambada’’ şovu Giydiği iddialı elbise olay oldu
Yonca Evcimik'ten nefes kesen ''Lambada'' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu
09:58
Mardin’de aile katliamı Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu
09:50
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok
09:45
“Bu hafta en önemli hafta“ diyen İslam Memiş’ten altın için çarpıcı yorum
"Bu hafta en önemli hafta" diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum
09:35
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
07:37
1 Ocak’ta başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 11:09:07. #7.11#
SON DAKİKA: "Müşteri ne içtiğini bilsin" diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.