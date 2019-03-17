Son Dakika Haberleri: Çaycuma Add Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı Düzenledi

Çaycuma Add Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı Düzenledi

33 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çaycuma Şubesi tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısı programı düzenlendi.

Çaycuma Add Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı Düzenledi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çaycuma Şubesi tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısı programı düzenlendi.

Seka Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kahvaltıya katılanlar arasında; Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Köy Kooperatif Başkanı Bayram Cura, Emlakçılar Derneği Başkanı Erol Ünlü, Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral'ın sağlık sorunları nedeniyle kahvaltıya katılamadığı açıklayan Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Çalışkan, "Cuma günü Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırıda 49 kardeşimiz ibadet halinde iken katledilmiştir. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak acılarını paylaşıyoruz. Kendilerine rahmet diliyoruz. Yine iki şehidimizi toprağa verdik. Yaralılarımızda var. Acil şifalar diliyoruz. Demokrasimizin olmazda olmazlarından olan bir seçim süreci yaşıyoruz. Bu seçim sürecinde başkanlığa talip olanlar mücadele vermektedirler. İnşallah sonuçlar istedikleri gibi olur. Hepsine başarılar diliyoruz" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:17 Kaynak: İHA

Zonguldak, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çaycuma, Güncel
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