Çaycuma'da

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "Dünya Disleksi Çocuklar Haftası" kapsamında "Disleksiye Güncel Bakış" etkinliği düzenlendi.

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Tahsin Yavuz, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte, disleksinin önemine değinerek, okuma, yazma ve yazma becerilerini edinmenin nöroloji kökenli bir farklılık olduğunu söyledi.

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Atıf Tokar da derneklerinin 2013'te kurulduğunu belirtti.