Çaycuma'da Karne Dağıtım Töreni
Çaycuma'da Karne Dağıtım Töreni

Çaycuma\'da Karne Dağıtım Töreni
16.01.2026 15:05
Kaymakam Kaya, öğrencileri karne dağıtımında ziyaret ederek başarılı bir tatil geçirmeleri önerisinde bulundu.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz ve şube müdürleri ile birlikte Gemiciler Ortaokulu ile Hacılar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı.

Program kapsamında sınıfları ziyaret eden Kaymakam Adem Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, öğrencilere karnelerini takdim ederek başarılar diledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Kaya, yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak bol bol kitap okumalarını, dinlenirken kendilerini geliştirecek faaliyetlere zaman ayırmalarını önerdi.

Karne dağıtım programının ardından okul yöneticileri ve öğretmenlerle kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Kaymakam Kaya, eğitim camiasının özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tüm eğitimcilere başarı dileklerini iletti. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. - ZONGULDAK

