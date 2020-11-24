Çaycuma'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 24 Kasım Öğretmen Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükumet Konağı önünde başlayan törene; İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Hüseyin Alpergin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptı. Baş, " Öğretmenlik mesleğini, öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin mesleğe kabul törenini gerçekleştirmek, emekli öğretmenleri saygı ile anmak, mesleğini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalarak şehit düşmüş ve dünyadan ahirete göçmüş öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile hatırlamak amacıyla, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün ilçemizde bulunan 1200 civarında öğretmenimizin ve tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğu güzel bir gündür. İnsan ancak öğretmen sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, araştırmayı, beceriyi ve medeniyeti öğrenebilir. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur ve onun mimarı da öğretmenlerdir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Çünkü hiçbir başarı ve zafer hikayesi yoktur ki, günün birinde bir öğretmenin eli değmemiş olsun. Değerli öğretmenlerim; eminim ki bu ülkeye, bu millete katkı sağlamış her kim var ise mutlaka bir öğretmenin atölyesinden geçmiştir. Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili söylediği sözlerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum; "Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.", "Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.", "Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." İlçemizde 2019 yılında 57, 2020 yılında 80 ilk atama sözleşmeli öğretmen göreve başlamıştır. Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenlerimize başarılar dilerim, emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı, sıhhatli, mutlu ve başarılı bir ömür dilerim. Görevleri başında şehit olan ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşünceler ile bu zor dönemde tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, öğretmenlerimize başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Akabinde adaylıkları kalkan öğretmenler Çaycuma Anadolu Imam Hatip Lisesi öğretmeni Metin Şentürk yönetiminde yemin etti. Emekli olan öğretmenlere ise "Hizmet Şeref Belgeleri" verildi. Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunarak ilçe genelindeki okullarda çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi. - ZONGULDAK