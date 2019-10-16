Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da sanayi esnafına plaket
Son Dakika Güncel Çaycuma'da sanayi esnafına plaket

Çaycuma'da sanayi esnafına plaket

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Ahilik Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çaycuma'da sanayi esnafına plaket, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Ahilik Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Çaycuma küçük sanayi sitesinde yapılan programa, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, şube müdürleri Nusret Parlak, Muharrem Yol, Bayram Güneş ve Cengiz Yılmaz, Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Abasız ve Müdür Yardımcısı Gökhan İncircioğlu ile esnaflar katıldı.


Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Abasız, ahiliğin; iyinin, doğrunun, dürüstlüğün, sevginin, hoşgörünün, yardımlaşmanın, vefanın, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşim olduğunu belirtti.


Abasız, bu anlamda ahiliğin, güler yüzlü olmanın esas alındığını ve insani değerlerin toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak kabul edildiğini kaydetti.


Konuşmanın ardından geçmiş yıllarda ustalık belgesi almaya hak kazanmış, mesleğine yıllarını vermiş tecrübeli ustalara, meslek hayatında etkinlik göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı plaket verildi.


Programda esnaflara emek ikramında bulunuldu. - ZONGULDAK

Ahilik Haftası, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:26 Kaynak: İHA
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