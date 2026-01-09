Çayeli Bakır İşletmeleri, 117 Milyon Dolar Katkı Sağladı

RİZE'de faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük yer altı metal madeni olan Çayeli Bakır İşletmeleri'nin (ÇBİ) Genel Müdürü Murat Güreşçi, çalışmalarını anlattığı toplantıda, "Geçen sene ülke ekonomisine katkımız 117 milyon dolar oldu" dedi.

Çayeli Bakır İşletmeleri (ÇBİ) Genel Müdürü Murat Güreşçi, Rize'de görev yapan gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti, ardından çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Yeni cevher keşfiyle madenin 2036 yılına kadar çalışacağını ifade eden Güreşçi, "Üretim rakamlarımızı paylaşmak istiyorum. Geçen sene yaklaşık 12 bin ton saf bakıra denk gelen bir üretim yaptık. Mevcut rezervimizi koruyabilmek için ya da en azından artırabilmek için sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için yer altında geçen sene 7 kilometre sondaj yaptık. Ayrıca, geçen sene bahsetmiştim, bizim bulduğumuz yeni cevher kütlesiyle beraber madenin ömrünü 2036'ya kadar uzattık. Yaptığımız çalışmalarla şu an geçen sene devam eden, bu sene devam edecek sondaj çalışmalarıyla bir, bir miktar daha, belki birkaç yıl daha artırabiliriz. Bunun için çalışıyoruz. Maden biterken bulduğumuz yeni cevher kütlesi bize daha fazla çalışma yapmak için de motivasyon kaynağı sağladı" dedi.

Güreşçi, son 2 senedir çok hummalı şekilde arama çalışması yürüttüklerini söyleyerek, "Çayeli ve çevresinde, yakın çevresinde arama çalışmalarımız var. Geçen sene ülke ekonomisine katkımız 117 milyon dolar oldu. 117 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yerel istihdam politikamız, yerel satın alma politikamız, ödediğimiz vergiler, kurumlar vergisi, maden hakkı, satın almalar, bunların topladığınız zaman bu kazandığımız, yaptığımız ihracatın, gelirlerimizin yüzde 80-85'i ülkemizde kalıyor. Bunun önemli bir kısmı da Rize'de kalıyor" diye konuştu.