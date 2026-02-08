Çayeli\'nde Heyelan: Köy Yolu Kapandı

RİZE'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan taş ve toprak yığını nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü yolunda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanla yamaçtan kopan irili ufaklı taş, kaya ve toprak parçalarının sürüklendiği köy yolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi. Havanın kararması ve yeni heyelan riski nedeniyle ekiplerin; iş makineleriyle yolu açma çalışmalarına sabah saatlerinde başlayacağı belirtildi.

Yol kenarında bulunan elektrik direğinin toprak altında kaldığı heyelan anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.