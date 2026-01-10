Çayelispor, Pazarspor'a Mağlup - Son Dakika
Spor

Çayelispor, Pazarspor'a Mağlup

Çayelispor, Pazarspor\'a Mağlup
10.01.2026 15:24
TFF 3. Lig 16. haftasında Çayelispor, Pazarspor'a 1-0 yenildi. Golü Emre Akgün attı.

TFF 3. Lig'in 16. haftasında Çayelispor, sahasında karşılaştığı Pazarspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Erdem Demirtaş, Mevlüt Bozok, Harun Dayan

Çayelispor: Burak Diker, Oğuzhan Efe Yılmaz, Musa Eren Karakaş, Berkay Kumlu (Erdem Çakır dk. 81), Muhammed Emin Balcılar (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 62), Nevres Demir, Serdar Yıldırım, Halit Emre Acun, Doğukan Delimehmet, Ali Osman Karnapoğlu, Mustafa Ethem Erboğa

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Erhan Şengül, Bekir Mustafa Meral, Cengiz Özuslu (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 86), Ahmet Taşdemir, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik, Musa Orak

Gol: Emre Akgün (dk. 74) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Efe Yılmaz, Ethem Erboğa (Çayelispor), Serhat Hazır (Pazarspor) - RİZE

Kaynak: İHA

Spor

