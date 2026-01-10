Çayelispor, Pazarspor\'a Mağlup

TFF 3. Lig'in 16. haftasında Çayelispor, sahasında karşılaştığı Pazarspor'a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Erdem Demirtaş, Mevlüt Bozok, Harun Dayan
Çayelispor: Burak Diker, Oğuzhan Efe Yılmaz, Musa Eren Karakaş, Berkay Kumlu (Erdem Çakır dk. 81), Muhammed Emin Balcılar (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 62), Nevres Demir, Serdar Yıldırım, Halit Emre Acun, Doğukan Delimehmet, Ali Osman Karnapoğlu, Mustafa Ethem Erboğa
Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Erhan Şengül, Bekir Mustafa Meral, Cengiz Özuslu (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 86), Ahmet Taşdemir, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik, Musa Orak
Gol: Emre Akgün (dk. 74) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Efe Yılmaz, Ethem Erboğa (Çayelispor), Serhat Hazır (Pazarspor) - RİZE
