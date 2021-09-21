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Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler - Son Dakika

Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler

21.09.2021 19:39
Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler, System.String[]

IĞDIR'da aralarında husumet bulunan iki grup, çayevi önünde birbirlerine sandalye ve masalarla saldırdı.

IĞDIR'da aralarında husumet bulunan iki grup, çayevi önünde birbirlerine sandalye ve masalarla saldırdı. Kavgada yaralanan 5 kişi ile birlikte toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Iğdır merkez Söğütlü Kahvelerde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen gruplar, Sögütlü Kahveler bölgesinde karşılaştı. Karşılıklı hakaretlerde bulunan taraflar daha sonra çayevindeki masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdı.  Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi hastanede yapılan tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli de polis tarafından yakalandı.


Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler
Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler
Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler - Son Dakika
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