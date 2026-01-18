Çayırova, Federasyon Kupası Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çayırova, Federasyon Kupası Şampiyonu

Çayırova, Federasyon Kupası Şampiyonu
18.01.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova Belediyesi, finalde Konya Büyükşehir Belediyesi'ni 70-52 yenerek şampiyonluğu kazandı.

BASKETBOL Erkekler Federasyon Kupası 2026 final maçında Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 70-52'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Konya Büyükşehir Belediyesi Spor 32-31 önde tamamladı.

Çayırova Belediyesi'nde Nysier Ta-Jhon Brooks 15 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'da ise Tolga Kaan Birer 10 sayı, 10 ribaund ile maçı tamamladı.

Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası 2026'da şampiyonluğa ulaşan Çayırova Belediyesi şampiyonluk kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Türkmen ve Dr. Gülşah Akkaya sundu.

Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'a ikincilik şiltini TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı takdim etti.

Final maçının en değerli oyuncusu olan Nysier Ta-Jhon Brooks'a ödülünü, Türkiye Sigorta Pazarlama ve İletişim Müdürü Burcu Özcan takdim etti.

Mücadelenin hakemleri Ahmet Taner İbin, Yiğit Gönültaş ve İsmail Arslan'a plaketlerini TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz verdi.

Kupa seremonisinde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor, şampiyon olan Çayırova Belediyesi'ni alkışlarla tebrik etti.

Kaynak: DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova, Federasyon Kupası Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat Radar cezalarında yeni dönem Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı

23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
23:25
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 00:08:27. #7.11#
SON DAKİKA: Çayırova, Federasyon Kupası Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.