Çayırova, Federasyon Kupası Şampiyonu

BASKETBOL Erkekler Federasyon Kupası 2026 final maçında Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 70-52'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Konya Büyükşehir Belediyesi Spor 32-31 önde tamamladı.

Çayırova Belediyesi'nde Nysier Ta-Jhon Brooks 15 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'da ise Tolga Kaan Birer 10 sayı, 10 ribaund ile maçı tamamladı.

Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası 2026'da şampiyonluğa ulaşan Çayırova Belediyesi şampiyonluk kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Türkmen ve Dr. Gülşah Akkaya sundu.

Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'a ikincilik şiltini TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı takdim etti.

Final maçının en değerli oyuncusu olan Nysier Ta-Jhon Brooks'a ödülünü, Türkiye Sigorta Pazarlama ve İletişim Müdürü Burcu Özcan takdim etti.

Mücadelenin hakemleri Ahmet Taner İbin, Yiğit Gönültaş ve İsmail Arslan'a plaketlerini TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz verdi.

Kupa seremonisinde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor, şampiyon olan Çayırova Belediyesi'ni alkışlarla tebrik etti.