ÇAYKUR bu yıl 752 bin ton yaş çay aldı - Son Dakika

ÇAYKUR bu yıl 752 bin ton yaş çay aldı

21.10.2020 14:13
ÇAYKUR bu yıl 752 bin ton yaş çay aldı, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2020 yılında "İklim ve diğer şartlara bakarak, pandemi sürecinde üreticinin mağdur olmaması için 752 bin ton yaş çay alımı yaptık." dedi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2020 yılında "İklim ve diğer şartlara bakarak, pandemi sürecinde üreticinin mağdur olmaması için 752 bin ton yaş çay alımı yaptık." dedi.

Alim, Ziraat Çay Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılı yaş çay alım sezonunun sona erdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kampanya döneminin başladığını ve ÇAYKUR'un aldığı tedbirler ile bahçeden fabrikaya kadar çok verimli bir süreci yöneterek tamamladığını belirtti.

Üreticinin çayı kendisinin toplaması ile çayın kalitesinin geçmiş yıllara göre arttığını vurgulayan Alim, çay tarımının yeniden aile çiftçiliğe dönüştüğünü, yurt dışından işçi alınmayarak ekonomik kazancın arttığını vurguladı.

ÇAYKUR olarak 2020 yılında kadrolarına yeni işçi kattıklarına değinerek, 831 yeni mevsimlik işçinin göreve başladığını ve mevcut kadrolarını güçlendirdiklerini aktardı.

Alim, ÇAYKUR'un yıllık yaş çay alım kapasitesinin 650 bin ton olarak planlandığına dikkati çekerek, "İklim ve diğer şartlara bakarak, pandemi sürecinde üreticinin mağdur olmaması için 752 bin ton yaş çay alımı yaptık. 2017 yılından bu yana rakamlara bakıldığında 2017 yılında 525 bin, 2018 yılında 732 bin, 2019 yılında ise 750 bin ton yaş çay almıştık. Bu sene 752 bin ton yaş çay alımı yapıldı. Tüm bu işlemleri 11 bin 422 çalışan ile sonuçlandırmış olduk." diye konuştu.

Kuru çay üretiminin 2020 yılı için 140 bin ton olduğunu vurgulayan Alim, "2020 yılı kuru çay satış hedefimiz 120 bin ton civarında. Bugün itibarı ile 111 bin ton satışımız var. Yıl sonunda 125-130 bin ton arasında bir satış gerçekleştireceğiz. Soğuk çay satışında ise hedefimiz 100 milyon litre civarındaydı ve bugüne kadar 75 milyon satış yaptık. Muhtemelen 100 milyon litre satışımız gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Organik yaş çay alımının 35 bin ton olarak gerçekleştiğini ve 115 milyon lira teşvik ödendiğini aktaran Alim, "Önümüzdeki hafta sonu üç günlük sürede 205 bin ton yaş çay karşılığı üreticimize 695 milyon lira ödeme yapılacak. 2020 yılı mayıs-eylül ayı döneminde ise üreticimize 2 milyar 430 milyon lira toplamda yaş çay bedeli ödemesi yapıldı." bilgisini verdi.

Alim, yaş çay bahçelerinin yenilenme çalışmaları ile ilgili araştırmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Yusuf Ziya Öztabak, İşçi, CEO, Çay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR bu yıl 752 bin ton yaş çay aldı - Son Dakika Ekonomi

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