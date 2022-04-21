Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

21.04.2022 20:32
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. 22 Nisan Cuma Günü saat 20.30'da oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapmaca çalışması ile devam etti. Yeşil-mavililer, yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı tamamladı. Öte yandan sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş antrenmana katılmadı.

(Hasan Fehmi Demir - İHA)

Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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