Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi
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Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi

36 dakika önce

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi, System.String[]
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk'un görevinden ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada İsmail Kartal ile prensip anlaşması sağlandığı belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran İsmail Kartal, son olarak MKE Ankaragücü'nün başında görev yapmıştı. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:08 Kaynak: İHA
Okan Buruk, Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Spor
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