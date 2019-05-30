Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi
36 dakika önce
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.
Çaykur Rizespor
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:08 Kaynak: İHA
, Teknik Direktör İsmail Kartal
ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk
'un görevinden ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada İsmail Kartal ile prensip anlaşması sağlandığı belirtildi.
Bir dönem Fenerbahçe
'yi de çalıştıran İsmail Kartal, son olarak MKE Ankaragücü
'nün başında görev yapmıştı. - RİZE
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi!
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