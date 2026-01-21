Çaykur Rizespor Hazırlıklara Başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalıştı. Antrenman, sahada rondo, dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandı. Tedavisi devam eden Alikulov, antrenmanda ye almadı.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.
