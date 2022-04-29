Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçının Rize'deki hazırlıklarını tamamladı.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam etti. Antrenman pas çalışması ile son buldu. Yarın sabah saatlerinde İzmir'e hareket edecek olan yeşil-mavililer, son antrenmanını İzmir'de gerçekleştirecek.

Öte yandan kart cezalıları Sebastian Holmen ve Fabricio Baiano ile sakatlığı bulunan Fernando Boldrin ve Alper Potuk antrenmanda yer almadı.

(Ali Maşalacı - İHA)