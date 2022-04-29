Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı

29.04.2022 18:59
Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçının Rize'deki hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçının Rize'deki hazırlıklarını tamamladı.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam etti. Antrenman pas çalışması ile son buldu. Yarın sabah saatlerinde İzmir'e hareket edecek olan yeşil-mavililer, son antrenmanını İzmir'de gerçekleştirecek.

Öte yandan kart cezalıları Sebastian Holmen ve Fabricio Baiano ile sakatlığı bulunan Fernando Boldrin ve Alper Potuk antrenmanda yer almadı.

(Ali Maşalacı - İHA)

Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500
Göztepe'de sahne gençlerin Göztepe'de sahne gençlerin Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Göztepe, Rize, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
18:00 29 Nisan Cuma günü altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:51 İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı!
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:10:27. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Rize'deki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement