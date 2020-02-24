Çaykur Rizespor taraftarından tesislerde protesto - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor taraftarından tesislerde protesto - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor taraftarından tesislerde protesto

6 saat önce

1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek mağlubiyeti protesto etti.

Çaykur Rizespor taraftarından tesislerde protesto, System.String[]

1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek mağlubiyeti protesto etti.


Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Başakşehir ile karşılaştı. Müsabaka misafir takım Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Mehmet Cengiz tesislerinin önüne gelen bir gurup Çaykur Rizespor taraftarı 'İsmail Kartal istifa' şeklinde sloganlar atarak mağlubiyeti protesto etti. Tesislerin önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Kulüp yöneticileri Hasan Yavuz Bakır ve Serkan Karavin slogan atan taraftarlarla sağ duyulu olmaları yönünde koştu ancak taraftarlar tesislerin önünü terk etmeyeceklerini dile getirdi.


Polisin ve yöneticilerin taraftarları ikna çabaları sürüyor. - RİZE

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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