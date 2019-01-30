Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizesporlu Prejuce Nakoulma: "Ayaklarımızın Yere Sağlam Basması Gerekiyor"

Çaykur Rizesporlu Prejuce Nakoulma: "Ayaklarımızın Yere Sağlam Basması Gerekiyor"

26 dakika önce

Çaykur Rizespor, 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü.

Çaykur Rizesporlu Prejuce Nakoulma:
Çaykur Rizespor, 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü. Rize ekibinin Burkina Fasolu oyuncusu Prejuce Nakoulma, "Sadece iki maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Henüz elimize geçen bir şey yok" dedi.

Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un yeni transferi Prejuce Nakoulma, "Erzurumspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hocaya sahibiz. Bizi çok iyi motive ediyor. Onun da vereceği kararlarla herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Bireysel antrenörlerim ile çalışma fırsatı bulmuştum. Her ne kadar maç oynamasam dahi çok çalıştım. Rize'ye çok çabuk uyum sağladım çünkü çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Arkadaşlarım performansımın yükselmesine yardımcı oluyor. Her şey çok iyi gidiyor" dedi.

Nakoulma, hafta sonu Erzurum'da zor bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Her maç bizim için final. Erzurum maçı da çok değerli bir final. Sadece iki maç kazandık. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Henüz elimize geçen bir şey yok. Erzurumspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hocaya sahibiz. Bizi çok iyi motive ediyor. Onun da vereceği kararlarla herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Bu yolda herkes saha içerisinde veya saha kenarında takıma katkı yapma çabasında. Çok iyi bir taraftarımız var. Kasımpaşa'da ve Rize'de bize destek oldular. Erzurum'da ve lig genelinde sürekli yanımızda olmalarını istiyoruz. Taraftarın takıma nasıl katkı sağladığını biliyoruz ve onlar da bunu farkında" diye konuştu. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:20 Kaynak: İHA

Rize, Erzurum, Çaykur Rizespor, Spor
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