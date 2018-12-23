Son Dakika Haberleri: Cdu, Friedrich Merz'e Parti İçinde Önemli Bir Görev Arıyor

Cdu, Friedrich Merz'e Parti İçinde Önemli Bir Görev Arıyor

4 saat önce

FEDERAL hükümette Ekonomi Bakanı olmayı bekleyen Friedrich Merz'in bu beklentisi, Başbakan Angela Merkel'in kabinede değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasıyla boşa çıktı.

Cdu, Friedrich Merz'e Parti İçinde Önemli Bir Görev Arıyor, System.String[]
FEDERAL hükümette Ekonomi Bakanı olmayı bekleyen Friedrich Merz'in bu beklentisi, Başbakan Angela Merkel'in kabinede değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasıyla boşa çıktı. Bunun üzerine CDU'lular Merz için 'koltuk' arayışına geçti. CDU'lular, 2021'de Baden Württemberg'de yapılacak eyalet seçimlerinde Friedrich Merz'in başbakan adayı olmasını istiyor. Eyalet teşkilatları da bu fikre sıcak bakıyor. Dönemin Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Günther Oettinger, 2016'da yapılan seçimlerin ardından Merz ile görüşmüş ve bakanlık üstlenmesini istemişti. Ancak Merz, o dönem bu isteği geri çevirmişti. Merz'in de eyalet başbakan adaylığına sıcak baktığı belirtiliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:53 

Angela Merkel, Güncel
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