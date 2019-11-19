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Cebine koyduğu sönmemiş çakmakla gömleği yanan engelli yaralandı
6 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde cebine koyduğu sönmemiş çakmağın gömleğini tutuşturduğu engelli vatandaş yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:20 Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde cebine koyduğu sönmemiş çakmağın gömleğini tutuşturduğu engelli vatandaş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı'nda otomobil sürücülerine kağıt mendil satan engelli Şeref Kelleci, çakmağını söndürmeden cebine koydu. Bu sırada gömleği tutuşan Kelleci'nin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Gömleği vatandaşlarca söndürülen ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kelleci'nin vücudunda üçüncü derece yanık oluştuğu bildirildi.
Kelleci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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