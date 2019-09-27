Son Dakika Haberleri: Cedi Osman Academy Eskişehir açıldı
Son Dakika Spor Haber

Cedi Osman Academy Eskişehir açıldı

1 saat önce

Basketbolcu yetiştirmek için milli oyuncu Cedi Osman tarafından kurulan 'Cedi Osman Academy'nin Eskişehir çalışmaları başladı.

Cedi Osman Academy Eskişehir açıldı, System.String[]

Basketbolcu yetiştirmek için milli oyuncu Cedi Osman tarafından kurulan 'Cedi Osman Academy'nin Eskişehir çalışmaları başladı.


Akademide geleceğin basketbolcularının yetiştirilmesine katkı için kayıtlar devam ediyor. Çalışmalar Vadişehir Mahallesi Tekin Alp Caddesi üzerinde bulunan Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleşiyor. 5-18 yaş grubu sporcularının katıldığı Cedi Osman Academy'nin Eskişehir İdari Sorumluluğunu ve Antrenörlüğünü de Sezer Dinçer üstlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun lisanslı antrenörleri eşliğinde gerçekleşen çalışmalarda basketbolun inceliklerini öğrettiklerini belirten Sezer Dinçer, öncelikli amaçlarının başarılı sporcular yetiştirmek olduğunun altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Basketbolcu, Cedi Osman, Eskişehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


220 milyon euroluk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
Galatasaray 38 maçtır evinde yenilmiyor Fikret Orman devam ederse, 6 isimle yollar ayrılacak Galatasaray'dan flaş derbi kararı! Fenerbahçe'ye loca yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 13:15:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cedi Osman Academy Eskişehir açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]