Cedi Osman Academy Eskişehir açıldı

Basketbolcu yetiştirmek için milli oyuncu Cedi Osman tarafından kurulan 'Cedi Osman Academy'nin Eskişehir çalışmaları başladı.



Akademide geleceğin basketbolcularının yetiştirilmesine katkı için kayıtlar devam ediyor. Çalışmalar Vadişehir Mahallesi Tekin Alp Caddesi üzerinde bulunan Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleşiyor. 5-18 yaş grubu sporcularının katıldığı Cedi Osman Academy'nin Eskişehir İdari Sorumluluğunu ve Antrenörlüğünü de Sezer Dinçer üstlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun lisanslı antrenörleri eşliğinde gerçekleşen çalışmalarda basketbolun inceliklerini öğrettiklerini belirten Sezer Dinçer, öncelikli amaçlarının başarılı sporcular yetiştirmek olduğunun altını çizdi. - ESKİŞEHİR