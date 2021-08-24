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SPOR Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz - Son Dakika

SPOR Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz

24.08.2021 10:54

Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz'Ağabeyimle beraber büyük bir hayalimizdi''En büyük hedefimiz, yerli oyunculara şans tanımak''Bir gün Süper Lig'de olacağız''4-5 yıl sonra büyük bir tesis kurmak istiyorum''Alperen ve Ömer'in NBA Yaz...

Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz

'Ağabeyimle beraber büyük bir hayalimizdi'

'En büyük hedefimiz, yerli oyunculara şans tanımak'

'Bir gün Süper Lig'de olacağız'

'4-5 yıl sonra büyük bir tesis kurmak istiyorum'

'Alperen ve Ömer'in NBA Yaz Ligi'nde gösterdikleri performanslar bizleri çok gururlandırdı'

'Sertaç'ı da inşallah NBA'de görürüz. Neden bir Türk oyuncu daha orada olmasın"

Cavit Can Kırbeyi: Birlikte çok güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz

'Anlaşma bir yıllık ama çok daha uzun yıllar süreceğini düşünüyorum'

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Cedi Osman Akademi'nin kurucusu, Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, bu sezon itibarıyla Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele etmeye başlayacak Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Takımı'yla ilgili olarak, 'Süper Lig'e çıkmış olsak da biz yine hedefimizden şaşmayıp sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz. Onların gelişimi bizim için çok önemli. Çünkü çok fazla yetenekli oyuncu var ama şans bulamıyorlar, kaybolup gidiyorlar. Biz onlara bir kapı açıyoruz. Yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için şans vereceğiz' dedi.

Cedi Osman Akademi ile Pizza Bulls'un iş birliğiyle kurulan ve bu sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele edecek olan Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Takımı'nın tanıtımı yapıldı. İstanbul'un Şile ilçesinde yapılan lansman sonrasında Cedi Osman Akademi'nin kurucusu Cedi Osman ve Pizza Bulls'un CEO'su Cavit Can Kırbeyi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'AĞABEYİMLE BERABER BÜYÜK BİR HAYALİMİZDİ'

Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Takımı projesini hayata geçirdikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Cedi Osman, 'Ağabeyimle beraber büyük bir hayalimizdi. İlk başta akademiyi kurarken A takım hedefimiz yoktu ama her şey iyi gidince hayallerimiz de büyüdü. Sonunda en büyük hayalimiz olan A takımı da kurduk. Burada Cavit Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok büyük bir iş birliği olacak. Yolumuz çok uzun. A takımımızın hem çok yetenekli hem de bir o kadar başarılı olacak. Bu tür projelerde zamana ihtiyacınız oluyor. Her şey zamanla iyi olacak. İnşallah her şey iyi olacak' dedi.

'BİR GÜN SÜPER LİG'DE OLACAĞIZ'

En büyük hedeflerinin yerli oyunculara şans tanımak olduğunu söyleyen Cedi Osman, 'Hemen Süper Lig'de oynayalım' diye bir aceleleri olmadığını belirterek, 'Şu anda bizim en büyük hedefimiz, yerli oyunculara şans tanımak. Onları geliştirmek. Daha büyük kulüplere gidebiliyorlarsa, yurt dışına gidebiliyorlarsa ne mutlu bize. Demek ki başarılı olmuşuz diyeceğiz ve mutlu olacağız. En büyük hedefimiz oyuncu geliştirmek ile birlikte iyi birer karakter geliştirmek. İnşallah da bunu başaracağız. Süper Lig'e tabii ki de çıkmak istiyoruz. Bunun için çok zamana ihtiyacımız var ama bir gün orada olacağımıza kesinlikle inanıyorum' ifadelerini kullandı

'4-5 YIL SONRA BÜYÜK BİR TESİS KURMAK İSTİYORUM'

İleriki dönemde Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etseler bile yerli oyunculara şans verme misyonundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini kaydeden Osman, 'Süper Lig'e çıkmış olsak da biz yine hedefimizden şaşmayıp sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz. Onların gelişimi bizim için çok önemli. Çünkü çok fazla yetenekli oyuncu var ama şans bulamıyorlar, kaybolup gidiyorlar. Biz onlara bir kapı açıyoruz. Yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için şans vereceğiz. En büyük hedefimiz 4-5 yıl sonra büyük bir tesis kurmak. Sadece Cedi Osman Akademi'ye ait olan. Orada da her sene bir geliştirme kampı kuracağız. Bizim için, benim için çok önemli. Onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama hedefimiz her zaman Türk oyuncularına yardım etmek olacak' açıklamasında bulundu.

'ALPEREN VE ÖMER'İN YAZ LİGİ'NDE GÖSTERDİKLERİ PERFORMANSLAR BİZLERİ ÇOK GURURLANDIRDI'

Son olarak NBA Yaz Ligi'nde çok iyi performanslara imza atan genç oyuncular Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in kendisini çok gururlandırdığını belirten yıldız oyuncu, şöyle konuştu: 'Çok mutluyum. Alperen ve Ömer'in özellikle Yaz Ligi'nde gösterdikleri performanslar bizleri çok gururlandırdı, çok da mutlu etti. Sertaç her sene üzerine koyarak Barcelona'ya gitti. Gerçekten büyük bir başarı. Onlar adına ben çok mutluyum. İnşallah her şey daha da iyi olacak. Sertaç'ı da inşallah NBA'de görürüz. Neden bir Türk oyuncu daha orada olmasın' Gerçekten yaptıkları iş muazzam.?

CAVİT CAN KIRBEYİ: BİRLİKTE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

Pizza Bulls CEO'su Cavit Can Kırbeyi ise firma olarak basketbola çok önem verdiklerinin altını çizerek, 'Projelerimiz vardı ama tabii Cedi Osman'ın bizimle böyle bir iş birliğine gitmek istemesi bizi çok onurlandırdı, gururlandırdı. Bir dünya markası kendisi. Biz de Türkiye'nin bir markasıyız. Birlikte çok güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Biz Pizza Bulls olarak basketbola uzun yıllar hizmet etmek istiyoruz. Kendileri çok güzel altyapıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar, biz o altyapıya da destek veriyoruz. A takımımız 2'nci Lig'de başlıyor. İnşallah bu takımı da çok güzel yerlere getireceğiz. Biz de şirket olarak her zaman bu takımın arkasında olacağız' dedi.

'ANLAŞMA BİR YILLIK AMA ÇOK DAHA UZUN YILLAR SÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Anlaşmanın bir yıllık olduğunu fakat bu projenin çok daha uzun yıllar süreceğini düşündüğünü belirten Kırbeyi, 'Cedi olsun, ekibi olsun çok iyi bir elektrik aldık. Onlar da çok profesyonel bakıyorlar, biz de çok profesyonel bakıyoruz. Onlar da bu ülkeyi çok seviyorlar, biz de bu ülkeyi çok seviyoruz. İnanıyorum ki, Cedi Osman ve ekibi ile birlikte uzun yıllar boyunca çok güzel şeyler yapacağız' diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz
SPOR Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz
SPOR Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz
SPOR Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz
SPOR Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz
SPOR Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz
SPOR Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Cedi Osman, basketbol, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Cedi Osman: Süper Lig'e çıksak da sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz - Son Dakika


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