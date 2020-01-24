Cedi Osmanlı Cleveland, sahasında Washington'a mağlup - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi Osmanlı Cleveland, sahasında Washington'a mağlup - Son Dakika Spor

Cedi Osmanlı Cleveland, sahasında Washington'a mağlup

6 saat önce

NBA'de Washington Wizards, deplasmanda karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 124-112'lik skorla mağlup etti.

Cedi Osmanlı Cleveland, sahasında Washington'a mağlup, System.String[]

NBA'de Washington Wizards, deplasmanda karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 124-112'lik skorla mağlup etti. Cleveland'da milli basketbolcu Cedi Osman 30 dakika süre aldığı maçta 9 sayı, 5 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.


NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında mücadele ettiği Washington Wizards'a 124-112 mağlup oldu ve üst üste 6. toplamda da 33. yenilgisini aldı. Bu sezonki 15. galibiyetini elde eden Wizards'ta Bradley Beal 36 sayı, 8 asist ve Ish Smith 17 sayı, 5 asistle oynayarak takımını sırtladı. Cleveland'da ise Cedi Osman 30 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 5 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok üretti. Takımda ayrıca Colin Sexton 29 sayı, 4 asist ve Larry Nance Jr. 22 sayı, 12 ribaund ile maçı tamamladı.


NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:


Cleveland Cavaliers: 112 - Washington Wizards: 124


Brooklyn Nets: 113 - Los Angeles Lakers: 128


Portland Trail Blazers: 125 - Dallas Mavericks: 133 - İSTANBUL

Cleveland Cavaliers, Washington Wizards, Cleveland, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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